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«Всем предстоит много и упорно работать»: пермские чиновники посетили подшефный город Северодонецк

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RT
Вице-премьер Пермского края Александр Борисов, отвечающий за блок развития территорий, замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов и сопредседатели регионального штаба ОНФ Алексей Мельников и Михаил Суханов посетили Северодонецк в ЛНР.
«Всем предстоит много и упорно работать»: пермские чиновники посетили подшефный город Северодонецк
  • © Альберт Марданов

Командировка была организована для решения задач в рамках соглашения о восстановлении города. 

Северодонецк с августа 2022 года является подшефным городом Пермского края. Работа ведётся в сотрудничестве с властями Северодонецка и ЛНР.

Совместно с пермскими чиновниками решаются вопросы оказания гумпомощи. С прошлого года на постоянной основе в Северодонецке работает бригада медиков из Пермского края. Узкопрофильные специалисты и квалифицированные хирурги оказывают помощь местным жителям. Ремонтная бригада, в свою очередь, организует бесперебойную подачу тепло- и водоснабжения.

Вице-премьер провёл совещание с главой города, членами правительства ЛНР, представителями Корпорации развития регионов по восстановлению жилфонда и социально-инженерной инфраструктуры. На совещании обсуждалось взаимодействие в вопросах восстановления инфраструктуры. 

По словам замминистра Альберта Марданова, Северодонецк на 70% превратился в руины. «Ситуация напряжённая. Нам всем предстоит много и упорно работать, чтобы люди могли вернуться к своему прежнему, мирному образу жизни», — рассказал Марданов. 

В будущем правительство Пермского края будет продолжать работу по восстановлению социальной инфраструктуры в рамках взятых на себя по соглашению с Северодонецком обязательств. 

Также в рамках поездки местным жителям передали гуманитарный груз — продукты, аптечки, сладости и игрушки для детей. Несколько десятков ноутбуков и новые книги отправили в школы, в больницу завезли акушерские койки. От правительства и движения «Народный фронт» были переданы три автомобиля и компьютерная техника.

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