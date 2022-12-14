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Радий Хабиров выступил на гранд-секции Международной недели бизнеса, посвящённой химической промышленности

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RT
Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на гранд-секции в рамках юбилейного, XV форума «Международная неделя бизнеса» в Уфе. Он поблагодарил руководство предприятий нефтегазового и химического секторов за эффективное взаимодействие с республикой и огромный труд бизнеса в нынешних непростых условиях. Как подчеркнул руководитель региона, работа этих компаний позволяет не только обеспечивать развитие экономики, но и поддерживать Вооружённые силы России.
Радий Хабиров выступил на гранд-секции Международной недели бизнеса, посвящённой химической промышленности
  • © пресс-служба Международной недели бизнеса

В среду, 14 декабря, в уфимском конгресс-холле «Торатау» руководитель Башкортостана Радий Хабиров в рамках форума «Международная неделя бизнеса» принял участие в гранд-секции «БСК как флагман развития химической промышленности России». На повестке — вопросы работы отраслевых компаний в условиях современных вызовов, перспективы развития республиканского химпрома и реализации новых инвестпроектов.

Глава региона поблагодарил руководство предприятий нефтегазового и химического секторов за эффективное взаимодействие с республикой и высокую социальную ответственность бизнеса. Как подчеркнул Хабиров, экономическая и социальная стабильность Башкортостана тесно связана с эффективной работой этих крупнейших предприятий.

«Мы очень признательны коллективам наших флагманов нефтегазовой и химической отраслей за огромный труд в непростых современных условиях. Это в первую очередь «Башнефть» и Башкирская содовая компания. Благодаря вам мы выполняем две важнейшие задачи — обеспечение развития экономики и поддержка Вооружённых сил России. С вашим участием мы смогли охватить заботой семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу Родину. Низкий вам поклон за неоценимую помощь!» — сказал Хабиров.

Участники сессии обсудили современные тренды в развитии химической промышленности России, перспективы развития отечественных технологий и материалов, в том числе в части импортозамещения, а также возможности расширения финансовых инструментов реализации отраслевых инвестиционных проектов.

Отметим, что с 14 по 16 декабря в Уфе проходит XV форум «Международная неделя бизнеса». Ежегодное экономическое событие объединит более 3 тыс. человек: представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. На полях юбилейного форума состоится более 50 деловых мероприятий, на которых выступят свыше 500 спикеров федерального и международного уровня более чем из 20 стран. Стратегическими партнёрами форума выступают АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Башкирэнерго».

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