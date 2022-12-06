«Вторая линия»: гендиректор «Россети Центр» рассказал о восстановлении электроснабжения на новых территориях

На ежегодной встрече с представителями СМИ генеральный директор ПАО «Россети Центр», управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», Игорь Маковский рассказал об особенностях работы на приграничных территориях, о восстановлении электроэнергии в Мариуполе, программе цифровой трансформации и стратегических планах на 2023 год. Подробнее — в материале RT.

Энергетиками Российской Федерации, в том числе энергетиками «Россети Центр», на новых территориях обеспечены энергоснабжением более 2,5 млн жителей. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» на ежегодной встрече с представителями СМИ.

В частности, по его словам, с конца июня «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполняли задачу по восстановлению электроэнергетической инфраструктуры Левобережного района города Мариуполя.

«В общей сложности мы восстановили более 300 км линий электропередачи, более 120 трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, которые сегодня сформировали основную сеть», — заявил Игорь Маковский.

По его словам, за пять месяцев работы эту задачу выполняли около 450 человек, к началу отопительного сезона потребители левобережной части Мариуполя были полностью обеспечены электрической энергией и теплом.

© Пресс-служба "Россети"

Отвечая на вопрос RT о влиянии специальной военной операции на работу «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», Игорь Маковский отметил, что проведение СВО и введённый санкционный режим внесли свои коррективы в работу приграничных подразделений.

По озвученным данным, для обеспечения и поддержания надёжного энергоснабжения в приграничных зонах сегодня задействованы 5,5 тыс. сотрудников, работает четыре филиала и 58 районов электрических сетей.

При этом, по словам гендиректора, «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли серьёзные меры по защите жизни и здоровья работников и повышению антитеррористической защищённости объектов.

Так, для выполнения работ в приграничных зонах были закуплены специальные бронеавтомобили «Буран», а оперативно-выездные бригады были обеспечены всем необходимым обмундированием.

«До сегодняшнего дня мы совместно с административными властями не допустили длительных отключений электрической энергии потребителей в приграничных территориях», — подчеркнул гендиректор энергокомпаний.

© Пресс-служба "Россети"

В ходе встречи Маковский также напомнил, что сегодня компании используют программный комплекс «Радар», который из глобального массива данных определяет наиболее вероятные места хищения электрической энергии. Он применяется при планировании работ бригад по учёту электрической энергии.

Генеральный директор энергокомпаний выразил уверенность в том, что начатая в 2020 году программа цифровой трансформации будет реализовываться. При этом он допустил возможные корректировки программы с учётом приоритетов в современных условиях.

«Программа цифровой трансформации, её мероприятия не являются самоцелью. Для нас она является инструментом достижения приоритетных задач, таких как обеспечение надёжности и развития энергетической структуры», — подчеркнул Игорь Маковский.

Кроме этого, ключевыми задачами энергетического сегмента Маковский обозначил обеспечение технологического суверенитета страны, а также условий для сохранения здоровья и жизни сотрудников.

Напомним, «Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье», которая отвечает за качественное электроснабжение 20 регионов Российской Федерации, на территории которых проживает пятая часть (25,8 млн) жителей страны.

На предприятиях работают 55 тыс. сотрудников. Они обслуживают более 182,5 тыс. подстанций и распределительных пунктов общей мощностью 102 ГВА и 711 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения.