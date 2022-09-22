«Работа ещё предстоит большая»: на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени обсудили вопросы импортозамещения

К 2025 году доля отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли в России может вырасти до 80%. Такое заявление сделал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума. Как отмечают участники мероприятия, на фоне ухода многих иностранных компаний с российского рынка крупные производители должны наладить взаимосвязь с малым и средним бизнесом. Какие пути решения проблемы были предложены на форуме — в материале RT.

В течение следующих трёх лет Россия намерена серьёзно нарастить использование отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны — министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022.

«Работа ещё предстоит большая. Мы рассчитываем выйти… где-то к 2025 году на параметры ближе к 80% по технологической независимости (в оборудовании нефтегазового сектора. — RT). Для этого есть все предпосылки, как я сказал, фундамент создан, и с компаниями будем продолжать эту работу», — рассказал Мантуров на пленарной сессии TNF «Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам».

Прошедшая дискуссия стала центральным событием нынешнего форума. Помимо Дениса Мантурова, участие в обсуждении принял губернатор Тюменской области Александр Моор. На полях форума он также рассказал в интервью RT о необходимости наращивать использование именно российских технологий в топливно-энергетическом комплексе на фоне массового ухода иностранных компаний из РФ.

Как напомнил губернатор, президентом страны поставлена задача обеспечить технологическую независимость российской промышленности. По мнению Александра Моора, для достижения такого результата в первую очередь необходимо налаживать взаимоотношения между отечественными производителями и заказчиками.

«Возможно, перейти на авансирование НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — RT), уменьшить срок между доставкой и периодом оплаты, договариваться с производителями оборудования, чтобы дать им возможность уменьшить время на проведение НИОКР, создание опытного, а затем и промышленного образца. Времени у нас не очень много, поэтому конструкцию взаимоотношений нужно переосмыслить и найти оптимальную с учётом долгосрочных интересов компаний, отрасли и России в целом», — подчеркнул Моор.

Проблему импортозамещения во время форума затронул и директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич. По его словам, у компании был достаточно большой объём позиций, зависимых от зарубежных составляющих, однако не все системы организация может собрать сама. На этом фоне «Газпром нефть» сегодня готова обеспечить спрос на отечественные разработки, подчеркнул Вашкевич.

«Часть позиций уже разработаны, они есть в соседних отраслях, для нас один из простых способов — инвестиции в разработки, получение на них интеллектуальных прав и совместная работа с партнёрами», — добавил он.

Как отмечают организаторы TNF, одна из главных задач форума — интегрировать малый и средний бизнес в производственную деятельность крупных компаний топливно-энергетического комплекса. В этой связи мероприятие нацелено на поиск совместных решений по вопросам сотрудничества предпринимателей, представителей энергоотрасли и государства для развития ТЭК в изменившихся внешних условиях.

Участие в дискуссиях позволяет бизнесу не только рассказать о себе, но и получить обратную связь от своих партнёров, подчеркнул Алексей Вашкевич. Это, по его словам, идёт на пользу не только самой компании, но и способствует дальнейшему расширению деловых контактов.

В условиях растущей необходимости в импортозамещении нефтегазового оборудования «Алмаз-Антей» при поддержке Тюменского нефтегазового кластера запустил технологический акселератор.

Кластер необходим для сближения производителей нефтегазового оборудования с конечными потребителями. Это, в свою очередь, позволяет ускорить процесс старта новых проектов, рассказал RT заместитель гендиректора холдинга по производственно-технологической политике Александр Ведров.

«Мы провели пилотный проект технологического акселератора. На первом этапе было отобрано 350 проектов. Столько компаний изъявили желание поучаствовать. Силами кластера были отобраны 70 проектов, которые действительно соответствуют потребностям нефтегазовой отрасли и нашим возможностям. Из них 33 отобраны для дальнейшей работы. Все показали достаточно большой потенциал для рынка… Первые шесть проектов уже пытаемся определить на наше производство», — отметил Ведров.

Напомним, Промышленно-энергетический форум TNF 2022 проходит в Тюмени с 20 по 22 сентября. В этом году мероприятие официально получило федеральный статус, а его участниками стали почти 7,5 тыс. человек. Значение стало максимальным за всё время проведения форума.

В общей сложности на полях деловой площадки планируется подписать больше 20 соглашений. При этом для участия в технологических днях TNF 2022 предприятия заявили 330 разработок, а 64 из них добывающие компании выбрали и пригласили для дальнейшего обсуждения и возможного внедрения.