В Тюмени стартовал Промышленно-энергетический форум TNF 2022

Во вторник, 20 сентября, в Тюмени начал работу Промышленно-энергетический форум TNF 2022. На мероприятии будут представлены более 60 регионов России, а в рамках деловой программы планируется обсудить пути развития ТЭК в условиях глобальной трансформации энергоотрасли.

В 2022 году TNF официально получил федеральный статус, а новым куратором форума стал заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, сегодня необходимо обеспечить высокотехнологичные отрасли экономики квалифицированными специалистами и сформировать прорывные решения для достижения промышленного суверенитета. Для этого, в свою очередь, нужно создать комплексную систему — от разработки до производства, подчеркнул вице-премьер.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, одна из ключевых целей TNF как раз заключается именно в поиске совместных решений по вопросам сотрудничества государства, предпринимателей и ведущих компаний энергетической отрасли для развития ТЭК в изменившихся внешних условиях.

«Интеграция малого и среднего бизнеса в производственную деятельность крупных компаний топливно-энергетического комплекса — одна из миссий тюменского форума. И сегодня TNF — место для прямых коммуникаций нефтегазовых лидеров с предпринимателями», — отметил губернатор.

Главным событием TNF 2022 станет пленарная сессия «Промышленность и ТЭК: стратегическое партнёрство или игра по новым правилам?». Участвующие в дискуссии Денис Мантуров и Александр Моор намерены обсудить создание новой промышленной политики, которая формируется на сегодняшний день и будет действовать в ближайшие десятилетия.

Всего нынешний форум планируют посетить более 5 тыс. человек. Порядка 75% из них — топ-менеджеры компаний топливно-энергетического комплекса.

На полях деловой площадки планируется подписать больше 20 соглашений. При этом для участия в технологических днях TNF 2022 предприятия заявили 330 разработок, 64 из них добывающие компании выбрали и пригласили для дальнейшего обсуждения и возможного внедрения.