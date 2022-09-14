военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

20—22 сентября в Тюмени пройдёт Промышленно-энергетический форум TNF 2022

Короткая ссылка
Владимир Цегоев
20 сентября в Тюмени начнёт работу Промышленно-энергетический форум TNF 2022. В этом году мероприятие официально получило федеральный статус, а его главная тема — национальные технологические приоритеты и стратегии лидерства.
20—22 сентября в Тюмени пройдёт Промышленно-энергетический форум TNF 2022
  • © АНО «ЦИП»

За три дня площадку TNF планируют посетить свыше 4,5 тыс. человек. Среди них представители власти и экспертного сообщества, главы компаний-недропользователей и производители.

«Сегодня TNF — место для прямых коммуникаций нефтегазовых лидеров с предпринимателями», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, одна из миссий форума — интегрировать малый и средний бизнес в производственную деятельность крупных компаний топливно-энергетического комплекса.

«Ещё одна важная цель тюменской площадки — поиск совместных решений по вопросам сотрудничества государства, предпринимателей и ведущих компаний энергетической отрасли, обсуждение перспективных направлений развития, а также вызовов, с которыми столкнулась отечественная нефтегазовая отрасль и вся российская экономика», — подчеркнул Моор.

Центральным событием форума станет пленарная сессия, где обсудят формирование новых бизнес-моделей для ТЭК, создание компаний-интеграторов, предоставляющих комплексные нефтесервисные услуги и разрабатывающих новые технологии.

В рамках мероприятия планируется рассмотреть и создание промышленного полигона полного цикла — комплекса сооружений и стендов, где можно воспроизводить условия настоящей скважины.

«В ситуации глобальной перезагрузки технологических рынков и геополитической нестабильности объединяем представителей ТЭК для формирования новой энергетической модели», — заявил курирующий форум зампред правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Реклама
Рекламодатель: Автономная некоммерческая организация «Центр информационных проектов», АНО «ЦИП»
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить