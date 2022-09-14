20—22 сентября в Тюмени пройдёт Промышленно-энергетический форум TNF 2022

20 сентября в Тюмени начнёт работу Промышленно-энергетический форум TNF 2022. В этом году мероприятие официально получило федеральный статус, а его главная тема — национальные технологические приоритеты и стратегии лидерства.

За три дня площадку TNF планируют посетить свыше 4,5 тыс. человек. Среди них представители власти и экспертного сообщества, главы компаний-недропользователей и производители.

«Сегодня TNF — место для прямых коммуникаций нефтегазовых лидеров с предпринимателями», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, одна из миссий форума — интегрировать малый и средний бизнес в производственную деятельность крупных компаний топливно-энергетического комплекса.

«Ещё одна важная цель тюменской площадки — поиск совместных решений по вопросам сотрудничества государства, предпринимателей и ведущих компаний энергетической отрасли, обсуждение перспективных направлений развития, а также вызовов, с которыми столкнулась отечественная нефтегазовая отрасль и вся российская экономика», — подчеркнул Моор.

Центральным событием форума станет пленарная сессия, где обсудят формирование новых бизнес-моделей для ТЭК, создание компаний-интеграторов, предоставляющих комплексные нефтесервисные услуги и разрабатывающих новые технологии.

В рамках мероприятия планируется рассмотреть и создание промышленного полигона полного цикла — комплекса сооружений и стендов, где можно воспроизводить условия настоящей скважины.

«В ситуации глобальной перезагрузки технологических рынков и геополитической нестабильности объединяем представителей ТЭК для формирования новой энергетической модели», — заявил курирующий форум зампред правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.