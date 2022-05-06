На Новодевичьем кладбище прошла церемония открытия памятника Владимиру Этушу

На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу.

Об этом сообщает Пятый канал.

Среди присутствовавших — скульптор Филипп Трушин и вдова артиста Елена Горбунова.

«Мы все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению Театру Вахтангова, легендарная личность. И вот сегодня, в день его рождения — 100-летия, мы открываем памятник на его могиле. К сожалению, его нет с нами, но память — самое главное, что у нас есть», — заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Ранее вдова Владимира Этуша Елена Горбунова накануне 100-летия со дня рождения народного артиста СССР в беседе с «Известиями» вспомнила о последней роли, которую он сыграл в возрасте 96 лет.