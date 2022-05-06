Худруком Московского академического театра имени Маяковского назначен Егор Перегудов

Художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначили Егора Перегудова.

Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Перегудов вступит в должность 13 мая. Предложение о назначении нового руководителя поступило от труппы, его поддержали в Департаменте культуры Москвы.

«Театр Маяковского — уникальный театр со своим духом и атмосферой, связанный с именами великих режиссёров прошлого — Мейерхольда, Попова, Охлопкова, Гончарова. Для меня важна связь Театра имени Владимира Маяковского и режиссёрского факультета ГИТИСа, который я окончил и где преподаю 12 лет», — прокомментировал своё назначение Перегудов.

25 февраля стало известно, что художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис покидает свой пост.