Вдова Владимира Этуша рассказала о его последней роли в кино

Вдова Владимира Этуша Елена накануне 100-летия со дня рождения народного артиста СССР вспомнила о последней роли, которую он сыграл в возрасте 96 лет.

Последней работой Владимира Этуша в кино была роль в картине «Старый вояка» режиссёра-дебютанта, актёра Театра им. Евгения Вахтангова Сергея Батаева.

В беседе с «Известиями» вдова артиста призналась, что сначала идея съёмок вызвала у неё опасения.

«Режиссёр прислал нам почитать сценарий. Он был интересный, и идея хорошая. Честно говоря, из боязни за здоровье Владимира Абрамовича, которому на тот момент уже было 96 лет, я с осторожностью отнеслась к предложению съёмок. Но директор театра Кирилл Игоревич Крок поговорил со мной, потом пришёл к Владимиру Абрамовичу. А Кроку отказывать — грех. Поэтому мы согласились... И фильм в итоге удался», — сказала она.

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