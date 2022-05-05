Московский зоопарк покажет сюжеты о редких животных на уличном 3D-экране

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Московский зоопарк запускает трансляцию видеороликов о редких животных на большом уличном 3D-экране. Его разместили на башне главного входа.
Московский зоопарк покажет сюжеты о редких животных на уличном 3D-экране
  • РИА Новости

На экране можно увидеть мини-сюжеты о большой панде, белом медведе, амурском тигре, мануле, а также о других животных, сообщает kp.ru.

«Одна из главных наших задач — просветительская — заключается в том, чтобы рассказывать, как хрупок мир природы и как важно делать всё возможное для его сохранения», — объяснила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Видеоэкран размером 14,4 × 4,8 м создан на базе 3D-технологии naked eye. Благодаря этому трёхмерное изображение можно наблюдать без специальных очков.

Ранее ФАН сообщало, что розовый пеликан, появившийся на свет в Московском зоопарке в марте, растёт и ведёт себя активно.

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