Актёр Рейнхардт рассказал о съёмках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм»

Швейцарский актёр Филипп Рейнхардт рассказал о съёмках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм».

«Мои ожидания огромны. Это же моя первая большая драматическая роль. Да, был комедийный «Жених», иные роли, но в «Диверсанте» смешается и драма, и экшен, и романтика», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, съёмки проходили три месяца в Советске, Калининграде и Москве.

Как отметил Рейнхардт, его образ в «Диверсанте» многогранный, и герой не просто плохой персонаж — в нём показана эмоциональность, романтика.

«Я бы хотел отметить режиссёра Тимура Алпатова, я стал его фанатом. Он тщательный режиссёр, уже до съёмок чётко всё прорисовывает в голове», — добавил он.

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