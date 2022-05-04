Актёр Рейнхардт рассказал о съёмках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм»

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Швейцарский актёр Филипп Рейнхардт рассказал о съёмках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм».
Актёр Рейнхардт рассказал о съёмках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм»
  • globallookpress.com
  • © Gerald Matzka/ZB

«Мои ожидания огромны. Это же моя первая большая драматическая роль. Да, был комедийный «Жених», иные роли, но в «Диверсанте» смешается и драма, и экшен, и романтика», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, съёмки проходили три месяца в Советске, Калининграде и Москве.

Как отметил Рейнхардт, его образ в «Диверсанте» многогранный, и герой не просто плохой персонаж — в нём показана эмоциональность, романтика.

«Я бы хотел отметить режиссёра Тимура Алпатова, я стал его фанатом. Он тщательный режиссёр, уже до съёмок чётко всё прорисовывает в голове», — добавил он.

Ранее актриса Татьяна Каргаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе с известными коллегами.

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