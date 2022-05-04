Вдова Этуша рассказала о планах отметить 100 лет со дня рождения артиста

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Елена Этуш, вдова актёра Владимира Этуша, рассказала о планах по празднованию столетия со дня рождения артиста.
Вдова Этуша рассказала о планах отметить 100 лет со дня рождения артиста
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«15 мая в Театре Вахтангова пройдёт хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в его честь. Это будет концерт с участием актёров, которые играли с ним на сцене и в кино. А непосредственно в день рождения я открою новый памятник на Новодевичьем кладбище», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как отметила Этуш, супруг обычно праздновал дни рождения на сцене родного театра, а юбилеи — премьерами новых постановок.

«И считал, что для артиста это лучшее празднование. А уже в какой-то другой день, позже, мы приглашали гостей», — добавила она.

Ранее актриса Татьяна Каргаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе с известными коллегами.

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