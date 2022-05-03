Депутат Драпеко прокомментировала ситуацию вокруг конкурса «Евровидение»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию вокруг конкурса «Евровидение».

«Если изменится «Евровидение», то и мы сможем изменить к нему своё отношение. «Евровидение» давно уже стало политизированным мероприятием. «Евровидение» себя дискредитировало, и переживать по поводу того, что наших исполнителей там не будет, наверно, не надо», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в России теперь проводится собственное «Добровидение» — не соревнование, а выступление народных исполнителей.

В 2022 году россиян лишили права голоса на «Евровидении».

В феврале ВГТРК, Первый канал, «Радиодом Останкино» приостановили членство в Европейском вещательном союзе.