Депутат Драпеко прокомментировала ситуацию вокруг конкурса «Евровидение»

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию вокруг конкурса «Евровидение».
Депутат Драпеко прокомментировала ситуацию вокруг конкурса «Евровидение»
  • AFP
  • © MARCO BERTORELLO

«Если изменится «Евровидение», то и мы сможем изменить к нему своё отношение. «Евровидение» давно уже стало политизированным мероприятием. «Евровидение» себя дискредитировало, и переживать по поводу того, что наших исполнителей там не будет, наверно, не надо», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в России теперь проводится собственное «Добровидение» — не соревнование, а выступление народных исполнителей.

В 2022 году россиян лишили права голоса на «Евровидении».

В феврале ВГТРК, Первый канал, «Радиодом Останкино» приостановили членство в Европейском вещательном союзе.

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