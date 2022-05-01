Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
- Gettyimages.ru
Отмечается,что эпицентр землетрясения располагался в 78 км к северо-западу от города Пангуна.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 51,5 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Тувы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»