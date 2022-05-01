Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 289 км к западу от город Тасикмалая.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у берегов Вануату.
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