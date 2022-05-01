Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Индонезии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 289 км к западу от город Тасикмалая.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у берегов Вануату.