В Подмосковье открылась выставка «Незабываемые» о женских образах

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В Серпуховском историко-художественном музее в Московской области открылась выставка «Незабываемые».
В Подмосковье открылась выставка «Незабываемые» о женских образах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

Экспозиция посвящена женским образам. Всего представлено 16 тематических разделов.

«У всех них непростые жизни, интереснейшие судьбы. Получилась очень интересная галерея как самих женщин, так и тех художников, которые обращались к модели, рисовали в разные периоды в различные века», — заявила директор музея Жанна Алейникова.

Среди экспонатов — работы Константина Маковского, Василия Тропинина, Константина Коровина, Натальи Гончаровой.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что стала известна программа акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге, которая пройдёт с 21 на 22 мая.

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