В Подмосковье открылась выставка «Незабываемые» о женских образах
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Об этом сообщает «Радио 1».
Экспозиция посвящена женским образам. Всего представлено 16 тематических разделов.
«У всех них непростые жизни, интереснейшие судьбы. Получилась очень интересная галерея как самих женщин, так и тех художников, которые обращались к модели, рисовали в разные периоды в различные века», — заявила директор музея Жанна Алейникова.
Среди экспонатов — работы Константина Маковского, Василия Тропинина, Константина Коровина, Натальи Гончаровой.
Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что стала известна программа акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге, которая пройдёт с 21 на 22 мая.