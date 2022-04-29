В Подмосковье открылась выставка «Незабываемые» о женских образах

В Серпуховском историко-художественном музее в Московской области открылась выставка «Незабываемые».

Об этом сообщает «Радио 1».

Экспозиция посвящена женским образам. Всего представлено 16 тематических разделов.

«У всех них непростые жизни, интереснейшие судьбы. Получилась очень интересная галерея как самих женщин, так и тех художников, которые обращались к модели, рисовали в разные периоды в различные века», — заявила директор музея Жанна Алейникова.

Среди экспонатов — работы Константина Маковского, Василия Тропинина, Константина Коровина, Натальи Гончаровой.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что стала известна программа акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге, которая пройдёт с 21 на 22 мая.