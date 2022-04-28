Синоптики предупредили о грозах в Карелии на майские праздники

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде в регионе на майские праздники.

Об этом сообщает karelinform.ru.

«Дней с существенными осадками и без них в первую декаду небесная канцелярия планирует примерно поровну, и выпадать они будут как снегом, так и дождём», — заявили синоптики.

Интенсивные осадки возможны по всей территории Карелии 3 и 7—9 мая. Также 3 мая вероятны грозы.

Ясная погода прогнозируется 1 и 5 мая.

«Получается прогнозируемый вариант первой декады мая самым обычным, без резких крайностей», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.