Елизаветинская богадельня Елисеевых получила статус регионального памятника
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на КГИОП.
Здание было построено в середине XIX века.
«Высокую ценность представляют оригинальные исторические элементы интерьеров. Богадельня была построена в память об умершей дочери Григория Елисеева. При ней располагалась домовая церковь в честь святых праведных Захарии и Елисаветы», — заявили в комитете.
В настоящее время в здании расположена Российская академия народного хозяйства и государственной службы.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что Казань выделит ещё около 400 млн рублей на реставрацию здания Присутственных мест.