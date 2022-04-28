Елизаветинская богадельня Елисеевых получила статус регионального памятника

Короткая ссылка
Елизаветинская богадельня Елисеевых на Васильевском острове в Санкт-Петербурге получила статус регионального памятника.
Елизаветинская богадельня Елисеевых получила статус регионального памятника
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на КГИОП.

Здание было построено в середине XIX века.

«Высокую ценность представляют оригинальные исторические элементы интерьеров. Богадельня была построена в память об умершей дочери Григория Елисеева. При ней располагалась домовая церковь в честь святых праведных Захарии и Елисаветы», — заявили в комитете.

В настоящее время в здании расположена Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что Казань выделит ещё около 400 млн рублей на реставрацию здания Присутственных мест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить