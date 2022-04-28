Елизаветинская богадельня Елисеевых получила статус регионального памятника

Елизаветинская богадельня Елисеевых на Васильевском острове в Санкт-Петербурге получила статус регионального памятника.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на КГИОП.

Здание было построено в середине XIX века.

«Высокую ценность представляют оригинальные исторические элементы интерьеров. Богадельня была построена в память об умершей дочери Григория Елисеева. При ней располагалась домовая церковь в честь святых праведных Захарии и Елисаветы», — заявили в комитете.

В настоящее время в здании расположена Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что Казань выделит ещё около 400 млн рублей на реставрацию здания Присутственных мест.