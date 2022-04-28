Опрос: россияне рассказали о планах на отдых в 2022 году

Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый планам россиян на отдых в 2022 году.

По словам 30% респондентов, они планируют отказаться от отпуска и работать всё лето.

Ещё 28% опрошенных утверждают, что намерены отдохнуть у себя на даче.

Каждый пятый участник исследования собирается посетить отечественные курорты, а за рубеж поедут 8% респондентов.

Как рассказали 10% опрошенных, во время отпуска они хотят навестить родных.

Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 10,6 тыс. пользователей.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче.