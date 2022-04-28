Объявлена программа «Ночи музеев» в Петербурге

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Стала известна программа акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге, которая состоится с 21 на 22 мая.
Объявлена программа «Ночи музеев» в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.

Участниками акции станут более 100 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Они подготовили проекты, посвящённые общей теме «Точки отсчёта» — реформам Петра I.

Например, Музей хлеба расскажет, как император изменил хлебопечение в России, а Музей печати напомнит о реформе алфавита.

Специальные акции подготовили Кунсткамера, ГМЗ «Царское село», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей железных дорог России, Музей политической истории России, Артиллерийский музей, Военно-морской музей, Российский этнографический музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие учреждения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Дворец земледельцев в Казани занял третье место в топ-7 самых популярных дворцов России.

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