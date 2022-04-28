В Татарстане ожидается похолодание и туман 29 апреля

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 29 апреля.

Об этом сообщает «Реальное время».

Ночью и утром 29 апреля на территории Татарстана местами ожидается туман, осадков не прогнозируется.

Ночью похолодает до +2...-3 °С, при прояснениях до -6 °С, днём ожидается до +7...+12 °С.

В субботу, 30 апреля, ночью похолодает до -4...+1 °С, днём воздух прогреется до +16 °С, местами ожидается небольшой дождь.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют дожди и незначительное похолодание.