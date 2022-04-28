Жителей ХМАО ожидают дожди на фоне небольшого похолодания

Специалисты Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируют дожди и незначительное похолодание в регионе в ближайшие дни.

Об этом пишет URA.RU.

«Небольшой, местами умеренный дождь, днём по северо-западу с мокрым снегом, ночью по северо-западу без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Температура ночью +4...+9 °С, по северо-западным районам -5...0 °С, днём +9...+14 °С, местами по южным районам +16...+21 °С, по северо-западу +3...+8 °С», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил о заморозках в столичном регионе.