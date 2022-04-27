В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с ожидающимся сильным ветром.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте метеослужбы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение в Москве о ветре с порывами 15 м/с действует с 09:00 до 21:00 27 апреля, а в Подмосковье аналогичное предупреждение действует с 10:00 до 21:00 среды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве 27 апреля.