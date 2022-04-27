В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра
- РИА Новости
Об этом говорится в прогностической карте на сайте метеослужбы.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.
Предупреждение в Москве о ветре с порывами 15 м/с действует с 09:00 до 21:00 27 апреля, а в Подмосковье аналогичное предупреждение действует с 10:00 до 21:00 среды.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве 27 апреля.