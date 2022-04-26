В Подмосковье летом пройдёт VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского

В пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области сообщили, что с 30 июня по 10 июля в Клину состоится VIII Международный фестиваль искусств им. П.И. Чайковского.

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо выступления артистов, в рамках фестиваля пройдут Музыкальная академия для одарённых детей и Школа молодого журналиста.

В этом году одним из партнёров фестиваля станет ArtMasters — специализированная площадка, направленная на поиск и поддержку кадров в сфере креативных индустрий.

Призовой фонд конкурса составляет порядка 23 млн рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.