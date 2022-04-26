В Подмосковье летом пройдёт VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского
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Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Помимо выступления артистов, в рамках фестиваля пройдут Музыкальная академия для одарённых детей и Школа молодого журналиста.
В этом году одним из партнёров фестиваля станет ArtMasters — специализированная площадка, направленная на поиск и поддержку кадров в сфере креативных индустрий.
Призовой фонд конкурса составляет порядка 23 млн рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.
Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.