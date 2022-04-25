В Башкирии вводят ограничения для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки

Короткая ссылка
В Башкирии вводят ряд ограничительных мер для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки.
В Башкирии вводят ограничения для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки
  • Gettyimages.ru
  • © P_ter Cziczlavicz / EyeEm

Об этом сообщает mkset.ru.

Соответствующее решение принято на совещании в региональном правительстве в понедельник, 25 апреля.

«В целях недопущения роста природных пожаров и их перехода на населённые пункты и садоводческие товарищества предлагаю ввести на территории республики с 30 апреля особый противопожарный режим», — заявил руководитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

По его словам, за неделю в регионе зарегистрировали первые семь лесных пожаров. Все очаги потушены в течение первых суток.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить