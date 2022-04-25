В Башкирии вводят ограничения для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки

В Башкирии вводят ряд ограничительных мер для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки.

Об этом сообщает mkset.ru.

Соответствующее решение принято на совещании в региональном правительстве в понедельник, 25 апреля.

«В целях недопущения роста природных пожаров и их перехода на населённые пункты и садоводческие товарищества предлагаю ввести на территории республики с 30 апреля особый противопожарный режим», — заявил руководитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

По его словам, за неделю в регионе зарегистрировали первые семь лесных пожаров. Все очаги потушены в течение первых суток.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.