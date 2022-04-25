Синоптики рассказали о погоде в Тюмени в ближайшие дни
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Об этом пишет URA.RU.
«27 и 28 апреля в Тюмени +22 °С. Облачно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе.
При этом, по данным Росгидрометцентра, к концу недели в областном центре похолодает. 30 апреля и 1 мая температура не поднимется выше +11 °С.
Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в конце апреля в европейской части России.