Синоптики рассказали о погоде в Тюмени в ближайшие дни

Согласно информации Росгидрометеоцентра, на текущей неделе в Тюмени температура воздуха прогреется до +22 °С. Самыми тёплыми днями станут 27 и 28 апреля.

Об этом пишет URA.RU.

«27 и 28 апреля в Тюмени +22 °С. Облачно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе.

При этом, по данным Росгидрометцентра, к концу недели в областном центре похолодает. 30 апреля и 1 мая температура не поднимется выше +11 °С.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в конце апреля в европейской части России.