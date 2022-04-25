Синоптик Тишковец рассказал о погоде в европейской части России на текущей неделе
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Начало недели будет тёплым, сказал специалист: в дневные часы столбики термометров покажут +13...+18 °С, а в некоторых регионах — до +20 °С.
Однако с середины недели начнётся вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6—7 °С ниже нормы. Днём 27 апреля ожидается +8...+13 °С, в ночь на четверг — до -2...+3 °С, а в дневные часы — не выше +2...+7 °С, местами ожидается мокрый снег.
В пятницу похолодание усилится: ночью — от -4 °С, днём — около +6...+11 °С, уточнил Тишковец.
Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU рассказала, что в Екатеринбурге 1 мая ожидается резкое похолодание.