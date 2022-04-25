Синоптик Тишковец рассказал о погоде в европейской части России на текущей неделе

Короткая ссылка
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в конце апреля в европейской части России.
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в европейской части России на текущей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

Начало недели будет тёплым, сказал специалист: в дневные часы столбики термометров покажут +13...+18 °С, а в некоторых регионах — до +20 °С.

Однако с середины недели начнётся вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6—7 °С ниже нормы. Днём 27 апреля ожидается +8...+13 °С, в ночь на четверг — до -2...+3 °С, а в дневные часы — не выше +2...+7 °С, местами ожидается мокрый снег.

В пятницу похолодание усилится: ночью — от -4 °С, днём — около +6...+11 °С, уточнил Тишковец.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU рассказала, что в Екатеринбурге 1 мая ожидается резкое похолодание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить