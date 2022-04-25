Никита Ефремов рассказал о роли в новом сериале «Оффлайн»

Актёр Никита Ефремов рассказал о работе над новым сериалом «Оффлайн», в котором он сыграл главную роль.

В картине Ефремов исполнил роль ведущего двойную жизнь айтишника Саши, об этом он рассказал в разговоре с «Известиями».

«Мне интересно играть героев, ведущих двойную жизнь. Когда в моей жизни был подобный опыт, я боялся быть честным: внутри меня было огромное количество боли, неудовлетворённости, но я даже сам для себя боялся это обнаружить», — уточнил он.

Также артист признался, что ему понравилось работать с коллегами по площадке — Кириллом Плетнёвым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой и другими актёрами.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.