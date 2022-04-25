Посвящённую Петру I выставку откроют на Марсовом поле в Петербурге

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В Санкт-Петербурге Марсово поле на два месяца станет художественной галереей Русского музея.
Посвящённую Петру I выставку откроют на Марсовом поле в Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом пишет агентство «Невские новости» со ссылкой на комитет по благоустройству города.

Ларьки в сказочном стиле станут частью проекта «30 картин из жизни Петра Великого. 2022». Каждая картина покажет события эпохи правления Петра I в хронологическом порядке.

Выставка пройдёт с 9 июня по 9 августа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Твери открывается выставка в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

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