В Приморье выход из берегов Большой Уссурки угрожает подтоплением дорогам и сёлам

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Половодье на реке Большая Уссурка в Приморском крае может привести к подтоплению населённых пунктов.
В Приморье выход из берегов Большой Уссурки угрожает подтоплением дорогам и сёлам
  • globallookpress.com
  • © Yuriy Kaver

Об этом пишет vostokmedia.com.

Как сообщают в краевом Министерстве ГОЧС, ограничения введены на одном из отрезков дороги Новопокровка — Новокрещенка в Красноармейском районе региона.

«На проезжей части образовался перелив глубиной 40—50 см. Проезд доступен только грузовому транспорту», — отметили в ведомстве.

Из-за подъёма уровня воды «есть угроза подтопления участков автодорог и сельхозугодий в сёлах Рощино, Вострецево, Богуславец, Таборово и Лукьяновка».

Ранее, по сообщениям URA.RU, в ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу прокомментировали ситуацию с паводками.

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