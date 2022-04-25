В Приморье выход из берегов Большой Уссурки угрожает подтоплением дорогам и сёлам

Половодье на реке Большая Уссурка в Приморском крае может привести к подтоплению населённых пунктов.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Как сообщают в краевом Министерстве ГОЧС, ограничения введены на одном из отрезков дороги Новопокровка — Новокрещенка в Красноармейском районе региона.

«На проезжей части образовался перелив глубиной 40—50 см. Проезд доступен только грузовому транспорту», — отметили в ведомстве.

Из-за подъёма уровня воды «есть угроза подтопления участков автодорог и сельхозугодий в сёлах Рощино, Вострецево, Богуславец, Таборово и Лукьяновка».

Ранее, по сообщениям URA.RU, в ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу прокомментировали ситуацию с паводками.