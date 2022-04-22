На Кубани ожидаются заморозки до -2 °C

Ночью и утром в субботу, 23 апреля, в Краснодарском крае местами ожидаются заморозки до -1...-2 °C.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Из-за заморозков повышается вероятность гибели цветков косточковых, плодовых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений.

Рекомендуется защитить растения от морозов.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU рассказала, что в ближайшие несколько суток в регионе ожидаются ночные заморозки.