На Кубани ожидаются заморозки до -2 °C
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Из-за заморозков повышается вероятность гибели цветков косточковых, плодовых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений.
Рекомендуется защитить растения от морозов.
Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU рассказала, что в ближайшие несколько суток в регионе ожидаются ночные заморозки.