В лесничествах Оренбургской области высадят более 2 млн деревьев

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В лесничествах Оренбургской области весной 2022 года высадят более 2 млн деревьев. Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
В лесничествах Оренбургской области высадят более 2 млн деревьев
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Об этом сообщает RIA56.

«Большая часть лесов в степи из-за сложных климатических условий рукотворные. Несмотря на это, специалистам удаётся сохранять и приумножать леса. Это ежедневный кропотливый труд», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, в 2021 году высадили 3 млн деревьев на участках общей площадью свыше 800 га.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.

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