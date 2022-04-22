В лесничествах Оренбургской области высадят более 2 млн деревьев
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Об этом сообщает RIA56.
«Большая часть лесов в степи из-за сложных климатических условий рукотворные. Несмотря на это, специалистам удаётся сохранять и приумножать леса. Это ежедневный кропотливый труд», — заявил губернатор Денис Паслер.
По его словам, в 2021 году высадили 3 млн деревьев на участках общей площадью свыше 800 га.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.