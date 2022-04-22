Программу реставрации объектов культурного наследия в Москве сохранят в полном объёме

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программу реставрации объектов культурного наследия в столице сохранят в полном объёме.
Программу реставрации объектов культурного наследия в Москве сохранят в полном объёме

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Во время осмотра итогов реставрации Малороссийского подворья Собянин подчеркнул, что программа по восстановлению памятников ни разу не останавливалась и за десять лет отреставрировано около 2 тыс. объектов.

«Всю нашу программу... несмотря на экономические сложности... оставим её в полном объёме. Это не только создание рабочих мест реставраторов, строителей, инженеров, архитекторов, но и, конечно, продолжение восстановления нашего любимого города», — сказал мэр.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань выделит ещё около 400 млн рублей на реставрацию здания Присутственных мест.

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