В Саратове состоялось открытие памятника Петру I

В Саратове состоялась церемония открытия памятника Петру I.

Об этом сообщает «Российская газета».

Установку монумента приурочили к 350-летию со дня рождения императора, а также к посещению царём Саратова 300 лет назад во время Персидского похода.

В 2021 году мэрия объявила конкурс на лучший проект памятника. Победили скульпторы Андрей и Сергей Щербаковы.

Монумент установили недалеко от Свято-Троицкого собора.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Твери открывается выставка в честь 350-летия со дня рождения Петра I.