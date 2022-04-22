В Саратове состоялось открытие памятника Петру I
Об этом сообщает «Российская газета».
Установку монумента приурочили к 350-летию со дня рождения императора, а также к посещению царём Саратова 300 лет назад во время Персидского похода.
В 2021 году мэрия объявила конкурс на лучший проект памятника. Победили скульпторы Андрей и Сергей Щербаковы.
Монумент установили недалеко от Свято-Троицкого собора.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Твери открывается выставка в честь 350-летия со дня рождения Петра I.