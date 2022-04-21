Выставка о Петре I откроется на Марсовом поле в Петербурге в июне

Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» откроется 9 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Об этом сообщает РИА Новости.

Посетить экспозицию можно будет до 9 августа.

«По сути это историческая реконструкция городского праздника, который прошёл в Петербурге к 200-летию первого российского императора», — рассказал Пиотровский.

Проект приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

Как отметил вице-губернатор, на экспозиции будет представлено 30 полотен, изображающих основные деяния императора в хронологическом порядке. Сохранилось 14 оригинальных картин 1872 года, остальные были восстановлены студентами и преподавателями Академии художеств.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что выставка, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется 21 апреля в Воронеже.