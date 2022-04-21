Стали известны имена участников фестиваля «Ночь музыки — 2022» в Екатеринбурге
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU.
По словам Колмогорова, на фестивале планируют выступить более 200 музыкальных коллективов.
Среди исполнителей много медийных и молодёжных групп. В их числе Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, «Андреграунд» и другие.
Также на фестивале выступят «Сны Саламандры», «Собачий Lie» и «ГАФТ».
Отмечается, что отбором музыкальных коллективов занималась комиссия, состоящая почти из сотни экспертов.
Ранее НСН сообщала, что музыкальный фестиваль «Нашествие» перенесли на 2023 год.