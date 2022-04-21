Стали известны имена участников фестиваля «Ночь музыки — 2022» в Екатеринбурге

Исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Григорий Колмогоров рассказал, что организаторы мероприятия решили раскрыть часть списка музыкантов, которые выступят перед екатеринбуржцами 24 июня.

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Колмогорова, на фестивале планируют выступить более 200 музыкальных коллективов.

Среди исполнителей много медийных и молодёжных групп. В их числе Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, «Андреграунд» и другие.

Также на фестивале выступят «Сны Саламандры», «Собачий Lie» и «ГАФТ».

Отмечается, что отбором музыкальных коллективов занималась комиссия, состоящая почти из сотни экспертов.

Ранее НСН сообщала, что музыкальный фестиваль «Нашествие» перенесли на 2023 год.