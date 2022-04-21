Стали известны имена участников фестиваля «Ночь музыки — 2022» в Екатеринбурге

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Исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Григорий Колмогоров рассказал, что организаторы мероприятия решили раскрыть часть списка музыкантов, которые выступят перед екатеринбуржцами 24 июня.
Стали известны имена участников фестиваля «Ночь музыки — 2022» в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Колмогорова, на фестивале планируют выступить более 200 музыкальных коллективов.

Среди исполнителей много медийных и молодёжных групп. В их числе Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, «Андреграунд» и другие.

Также на фестивале выступят «Сны Саламандры», «Собачий Lie» и «ГАФТ».

Отмечается, что отбором музыкальных коллективов занималась комиссия, состоящая почти из сотни экспертов.

Ранее НСН сообщала, что музыкальный фестиваль «Нашествие» перенесли на 2023 год.

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