Спасатели предупредили о заморозках в Крыму в ближайшие сутки

Спасатели предупредили о заморозках в ряде районов Крыма в ближайшие сутки.

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Ночью и утром 22 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки от -1 до -3 ˚С», — отмечается в сообщении.

В таких условиях высока вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, передаёт «Крым 24».

Также существует вероятность повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что в ближайшие несколько суток в регионе ожидаются ночные заморозки.