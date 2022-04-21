В центре «Фобос» рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в столице в пасхальные выходные 23 и 24 апреля.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что в субботу антициклон усилит своё влияние. Облаков будет меньше, осадков не прогнозируется.

Температура воздуха немного превысит норму. В Москве ожидается +14...+16 ˚С.

«В воскресенье регион окажется в передней части циклона с запада. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, но по-прежнему тепло — +15...+17 ˚С», — сообщил Леус.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU рассказала, что в ближайшие несколько суток в регионе ожидаются ночные заморозки.