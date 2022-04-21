Власти ХМАО прокомментировали ситуацию с паводками
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«С Гидрометом просчитали, это четыре муниципальных образования, десять населённых пунктов. Среди них Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Берёзовский районы. Там наши горные реки», — рассказал министр.
Как отметил Кугуй, в настоящее время ведётся мониторинг, запланирована организация 46 гидропостов.
По сообщению телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства в феврале заявил, что МЧС должно обеспечить все меры безопасности на водоёмах.