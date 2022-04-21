Власти ХМАО прокомментировали ситуацию с паводками

Глава ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Пётр Кугуй заявил, что в четырёх муниципалитетах есть вероятность затопления территорий во время паводка.

Об этом сообщает URA.RU.

«С Гидрометом просчитали, это четыре муниципальных образования, десять населённых пунктов. Среди них Нижневартовск с садоводческими товариществами, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский и Берёзовский районы. Там наши горные реки», — рассказал министр.

Как отметил Кугуй, в настоящее время ведётся мониторинг, запланирована организация 46 гидропостов.

По сообщению телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства в феврале заявил, что МЧС должно обеспечить все меры безопасности на водоёмах.