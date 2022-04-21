Метеоролог Старков рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в четверг, 21 апреля, ожидается «генеральная уборка», то есть дожди освежат атмосферу и очистят её от вредных примесей. Ветер — до 12—15 м/с. Температура воздуха составит +3...+5 °C.

В конце недели, в том числе в пасхальное воскресенье, прогнозируется сухая и умеренно тёплая погода: +10...+12 °C в пятницу, +12...+14 °C в субботу, +15...+16 °C в воскресенье.

Что касается погоды в начале мая, то Старков напомнил о так называемых черёмуховых холодах.

«Черёмуха цветёт, как правило, семь-десять дней, а естественные циклы погоды составляют пять-семь дней. Поэтому неизбежно вот на эти дни цветения черёмухи приходится какое-то похолодание», — сказал он.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями» рассказал, когда снег полностью растает в Ленинградской области.