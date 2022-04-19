В Москве пройдёт четыре велофестиваля в 2022 году

В Москве пройдёт четыре городских велофестиваля в 2022 году.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ближайший фестиваль запланирован на 21 мая. Предусмотрено два этапа — гонка для спортсменов-любителей и заезд для всех велосипедистов.

Участники стартуют от проспекта академика Сахарова и сделают круг по Садовому кольцу.

В День московского транспорта, который отмечается 9 июля, велосипедисты смогут проехать по ночной столице.

Самый длинный маршрут будет у осеннего велофестиваля, который пройдёт 4 сентября. Участникам предстоит проехать 29 км.

Зимний заезд запланирован на 4 декабря. Маршрут проложат вдоль набережной Москвы-реки мимо стен Кремля.

Ранее заместитель генерального директора по развитию платформы «Туту Приключения» Сергей Николаев в беседе с «Известиями» перечислил популярные направления для велопутешествий в России.