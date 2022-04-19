Эрмитаж расширил перечень лиц для льготного посещения

Эрмитаж расширил перечень лиц, которые могут посетить музейные пространства на льготной основе.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В частности, с 19 апреля Музей Императорского фарфорового завода смогут бесплатно посетить пенсионеры, студенты, курсанты и сотрудники музеев.

Этим же категориям граждан доступно бесплатное посещение Главного штаба, а по сниженной цене — Главного музейного комплекса.

Льготами для посещения этого комплекса также могут воспользоваться многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и ветераны боевых действий.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, с 19 апреля 2022 года Эрмитаж и несколько его выставочных комплексов в Санкт-Петербурге переходят на новый режим работы.