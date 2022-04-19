Эрмитаж расширил перечень лиц для льготного посещения

Короткая ссылка
Эрмитаж расширил перечень лиц, которые могут посетить музейные пространства на льготной основе.
Эрмитаж расширил перечень лиц для льготного посещения
  • Gettyimages.ru
  • © VW Pics

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В частности, с 19 апреля Музей Императорского фарфорового завода смогут бесплатно посетить пенсионеры, студенты, курсанты и сотрудники музеев.

Этим же категориям граждан доступно бесплатное посещение Главного штаба, а по сниженной цене — Главного музейного комплекса.

Льготами для посещения этого комплекса также могут воспользоваться многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и ветераны боевых действий.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, с 19 апреля 2022 года Эрмитаж и несколько его выставочных комплексов в Санкт-Петербурге переходят на новый режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить