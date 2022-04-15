Валерия рассказала, как планирует отметить свой день рождения

Певица Валерия накануне большого концерта в столичном «Крокусе» 16 апреля рассказала, как планирует отметить день рождения — 17 апреля артистке исполняется 54 года.

Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По её словам, праздник пройдёт в семейном кругу с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, детьми и близкими людьми.

«Дни рождения давно уже не сильно радуют, так как становимся старше. Но это праздник и приятно, что собираются родные, друзья. Потом целый год буду вспоминать эту встречу. Очень часто отмечаю на сцене — так многие артисты делают. И в этом году накануне дня рождения у меня концерт: выйду на сцену и подарю зрителям свои эмоции, чувства — всё, что на душе. А они возвращают всё стократ. Мне кажется, что это и есть самый лучший праздник», — сказала Валерия.

В феврале ФАН сообщало, что советский и российский композитор, эстрадный певец Юрий Антонов поздравил своего коллегу — певца, поэта и композитора Вячеслава Малежика с 75-летием.