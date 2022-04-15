В московском метро запустят посвящённый Петру I поезд
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы запустим этот поезд в ближайший месяц, но надеемся, что не ограничимся только Москвой, потому что с Петром неразрывно связан не только такой город, как Санкт-Петербург, но и промышленный Урал», — сказал Есин на пресс-конференции о ключевых событиях к 350-летию со дня рождения Петра I.
По его словам, проект «Россия — моя история» готовит и другие мероприятия, такие как большая викторина для школьников, а также цифровые мультимедийные выставки, которые пройдут в 24 регионах страны.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что выставка, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется 21 апреля в Воронеже.