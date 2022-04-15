Синоптик Позднякова спрогнозировала в Москве тёплую погоду на Пасху

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в течение следующей недели и на Пасху.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» синоптик предупредила, что хорошая погода, установившаяся в столице, поменяется из-за приближающегося циклона, который принесёт с собой снег.

В понедельник, 18 апреля, ожидаются небольшие заморозки, во вторник и среду — погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков.

«Есть расчёт, что пасхальные праздники, следующие суббота и воскресенье, будут более комфортные, будет солнце и будет тепло», — заключила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в трёх районах Курганской области ввели особый противопожарный режим из-за сухой и ветреной погоды.