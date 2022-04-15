Синоптик Позднякова спрогнозировала в Москве тёплую погоду на Пасху
- РИА Новости
В интервью радиостанции «Говорит Москва» синоптик предупредила, что хорошая погода, установившаяся в столице, поменяется из-за приближающегося циклона, который принесёт с собой снег.
В понедельник, 18 апреля, ожидаются небольшие заморозки, во вторник и среду — погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков.
«Есть расчёт, что пасхальные праздники, следующие суббота и воскресенье, будут более комфортные, будет солнце и будет тепло», — заключила Позднякова.
Ранее URA.RU сообщало, что в трёх районах Курганской области ввели особый противопожарный режим из-за сухой и ветреной погоды.