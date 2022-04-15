Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Иркутской области

В пресс-службе Управления МЧС России по Иркутской области сообщили, что на территории региона были зафиксированы подземные толчки.

Об этом пишет ИА REGNUM.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 15 км от населённого пункта Зама в Ольхонском районе.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 4,8, однако жители близлежащих населённых пунктов ощутили толчки силой в 3 балла.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8.