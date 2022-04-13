Басманный суд удовлетворил иск Стаса Костюшкина к певице Монеточке по делу о плагиате

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Басманный суд Москвы вынес решение по делу о плагиате певицей Монеточкой песни Стаса Костюшкина. Судом вынесено постановление о запрете использования песни «Мама, я не зигую» и взыскании компенсации с певицы в размере 500 тыс. рублей.
Басманный суд удовлетворил иск Стаса Костюшкина к певице Монеточке по делу о плагиате
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает Пятый канал.

В песне Монеточки авторы использовали аранжировку композиции Стаса Костюшкина. Представители певца запросили в качестве компенсации 900 тыс. рублей, но суд удовлетворил возмещение ущерба в размере 500 тыс. рублей. Процесс длился год.

«Я напомню, что представители Гырдымовой (Монеточка. — RT) обращались к Костюшкину с вопросом о компенсации, получении прав на эту песню, но не договорились по деньгам и оказались в суде», — отметил адвокат Костюшкина Роман Лалаян.

Лалаян предложил Монеточке извиниться перед его клиентом, передаёт ФАН.

«Надеюсь, что они признают свою вину, перестанут делать из мухи слона. Можно просто извиниться, скорее всего. Можно сделать так и создать что-то новое», — подытожил Лалаян.

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