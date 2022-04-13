В Челябинске состоится выступление оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева

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В Челябинске анонсировали выступление оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
В Челябинске состоится выступление оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева
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«Концерт состоится 30 апреля в Театре драмы имени Наума Орлова в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора области», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы регионального Минкульта.

Московский Пасхальный фестиваль был создан по инициативе дирижёра в 2002 году и позже получил статус всероссийского.

В марте Гергиев был отстранён от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра.

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