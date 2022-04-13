Синоптик Позднякова спрогнозировала дождь в Московском регионе в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе на выходных, 16 и 17 апреля.

«Погода на выходных не порадует жителей Московского региона... Всю субботу будет идти дождь, температура ночью и утром составит порядка +3...+5 °С, днём — не выше +6...+8 °С. В воскресенье ночью местами возможны осадки в виде мокрого снега, а днём просто дождь. Температура понизится, ночью будет порядка –1...+1 °С, а днём — около +5...+6 °С», — сказала Позднякова «Известиям».

В Москве же может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Норма осадков в городе на сегодняшний день уже перевыполнена, уточнила Позднякова.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что штормовое предупреждение в Крыму продлено на 13—14 апреля, ожидаются сильные дожди и усиление ветра.