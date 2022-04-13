В Казахстане заявили, что не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году

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Казахстан не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
В Казахстане заявили, что не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В 2022 году проведение военного парада, посвящённого 30-летию образования Вооружённых сил Республики Казахстан и победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, не планируется», — приводит РИА Новости сообщение. 

Как отмечается, в стране запланированы военно-патриотические мероприятия, «отдельный блок которых направлен на чествование ветеранов Великой Отечественной войны».

В России генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне пройдёт 7 мая.

Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы, пройдёт 9 мая на Красной площади.

В этот же день в Александровском саду состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

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