В Казахстане заявили, что не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году

Казахстан не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

«В 2022 году проведение военного парада, посвящённого 30-летию образования Вооружённых сил Республики Казахстан и победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, не планируется», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в стране запланированы военно-патриотические мероприятия, «отдельный блок которых направлен на чествование ветеранов Великой Отечественной войны».

В России генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне пройдёт 7 мая.

Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы, пройдёт 9 мая на Красной площади.

В этот же день в Александровском саду состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.