В Казахстане заявили, что не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году
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«В 2022 году проведение военного парада, посвящённого 30-летию образования Вооружённых сил Республики Казахстан и победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, не планируется», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в стране запланированы военно-патриотические мероприятия, «отдельный блок которых направлен на чествование ветеранов Великой Отечественной войны».
В России генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне пройдёт 7 мая.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы, пройдёт 9 мая на Красной площади.
В этот же день в Александровском саду состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.